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$HULVIN, $SOL ağında yer alan ve Bitcoin'in halving sürecini kapsayan abartılı yutturmaca fikrine dayanan bir meme coindir. Proje ekibi sık sık bunun, halving döngüsü sırasında insanların tokene FOMO yapmaları için aptalca bir bahane olduğunu düşünerek kendilerini yakalamıştır. BTC tuzağına düşmemek için kendinize biraz $HULVIN almalısınız!