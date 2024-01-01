HULVIN | HULVIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HULVIN Hızlı Proje Tanıtımı
$HULVIN, $SOL ağında yer alan ve Bitcoin'in halving sürecini kapsayan abartılı yutturmaca fikrine dayanan bir meme coindir. Proje ekibi sık sık bunun, halving döngüsü sırasında insanların tokene FOMO yapmaları için aptalca bir bahane olduğunu düşünerek kendilerini yakalamıştır. BTC tuzağına düşmemek için kendinize biraz $HULVIN almalısınız!HULVIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HULVIN Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıHULVIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,100,000,000