Chihuahua geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Chihuahua bir meme coindir. Chihuahua zincirinde yerleşik yönetim aracılığıyla önerilen ve oylanan zincir üstü projeleri finanse etmek amacıyla kullanılabilecek 10B HUAHUA Topluluk Havuzuyla topluluk odaklı bir proje olmayı hedeflemektedir.