Chihuahua | HUAHUA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Chihuahua Hızlı Proje Tanıtımı
Chihuahua bir meme coindir. Chihuahua zincirinde yerleşik yönetim aracılığıyla önerilen ve oylanan zincir üstü projeleri finanse etmek amacıyla kullanılabilecek 10B HUAHUA Topluluk Havuzuyla topluluk odaklı bir proje olmayı hedeflemektedir.Chihuahua geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHUAHUA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıHUAHUA
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz103,000,000,000