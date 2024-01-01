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HealthLink, sağlık kayıtlarını güvenli bir şekilde saklamak ve gerçeğin tek versiyonunu korumak için blok zinciri teknolojisini kullanır. Doktorlar, hastaneler, laboratuvarlar, eczacılar ve sigorta şirketleri gibi farklı kuruluşlar amaçlarını yerine getirmek için hasta kayıtlarına erişim talep edebilir ve işlemleri blok zincirine kaydedebilir. HealthLink günümüzün sağlık kayıtları sorunlarına çözümler sunmaktadır. Platform, elektronik sağlık kayıtlarını güvenli bir şekilde saklamakta ve paylaşmaktadır. Sağlık kayıtlarını dijitalleştirerek ve kullanıcıları güçlendirerek sayısız sektörde sinerjiden faydalanabiliriz. HealthLink, son derece karmaşık endüstri eksikliklerini azaltmak için seçkin bir çözüm sunmaktadır. Bu vizyonu gerçekleştirmeyi planlayan ekip oldukça başarılıdır ve ekibin kripto dünyasından aldığı destek de son derece yüksektir.