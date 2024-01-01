Health Link | HTK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Health Link Hızlı Proje Tanıtımı
HealthLink, sağlık kayıtlarını güvenli bir şekilde saklamak ve gerçeğin tek versiyonunu korumak için blok zinciri teknolojisini kullanır. Doktorlar, hastaneler, laboratuvarlar, eczacılar ve sigorta şirketleri gibi farklı kuruluşlar amaçlarını yerine getirmek için hasta kayıtlarına erişim talep edebilir ve işlemleri blok zincirine kaydedebilir. HealthLink günümüzün sağlık kayıtları sorunlarına çözümler sunmaktadır. Platform, elektronik sağlık kayıtlarını güvenli bir şekilde saklamakta ve paylaşmaktadır. Sağlık kayıtlarını dijitalleştirerek ve kullanıcıları güçlendirerek sayısız sektörde sinerjiden faydalanabiliriz. HealthLink, son derece karmaşık endüstri eksikliklerini azaltmak için seçkin bir çözüm sunmaktadır. Bu vizyonu gerçekleştirmeyi planlayan ekip oldukça başarılıdır ve ekibin kripto dünyasından aldığı destek de son derece yüksektir.Health Link geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHTK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHTK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz