Huobi Token | HT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Huobi Token Hızlı Proje Tanıtımı
HT (Huobi Global General Points), blok zinciri düzenleme ve yönetimine dayalı bir puan sistemidir ve Huobi tarafından resmi olarak yayınlanan tek noktadır. HT, Huobi'nin VIP ücreti indirimi, sertifikalı satıcı depozitosu, Huobi puanları için özel etkinlikler, popüler para birimleriyle ticaret, Huobi işine katılma vb. gibi küresel iş ve tam kapsamlı ürünlerini destekleyecektir.Huobi Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı火幣積分
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2018-01-24
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı1.49 USDT
Maksimum Arz500,000,000