Huobi Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

HT (Huobi Global General Points), blok zinciri düzenleme ve yönetimine dayalı bir puan sistemidir ve Huobi tarafından resmi olarak yayınlanan tek noktadır. HT, Huobi'nin VIP ücreti indirimi, sertifikalı satıcı depozitosu, Huobi puanları için özel etkinlikler, popüler para birimleriyle ticaret, Huobi işine katılma vb. gibi küresel iş ve tam kapsamlı ürünlerini destekleyecektir.