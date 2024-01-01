HST | HST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HST Hızlı Proje Tanıtımı
HeadStarter, Hedera Ekosisteminin Web3 Start-up Hızlandırıcısı ve Launchpadidir. IDO'lardan INO'lara, StakePool'lara ve çok daha fazlasına kadar bir dizi ürün aracılığıyla Web3 kitle finansmanı çözümleri aracılığıyla yenilik yapan HeadStarter, ortaya çıkan Web3 start-up'larının başarısını sağlamak için eksiksiz bir hizmet paketi sunmaktadır.HST geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HST Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHST
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,500,000,000