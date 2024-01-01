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Hillstone Finance, finansal yatırımın önündeki engelleri azaltmayı amaçlayan varlık destekli bir kripto projesidir. Hillstone Finance, Kore'deki ilk uluslararası M&A şirketi olan Hillstone Partners tarafından başlatıldı. Platformumuzda kullanıcılar sadece bireylere erişimi olmayan girişim fonlarına yatırım yapmakla kalmaz, aynı zamanda yatırımlarını anında nakde çevirebilecektir.