HSF | HSF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HSF Hızlı Proje Tanıtımı
Hillstone Finance, finansal yatırımın önündeki engelleri azaltmayı amaçlayan varlık destekli bir kripto projesidir. Hillstone Finance, Kore'deki ilk uluslararası M&A şirketi olan Hillstone Partners tarafından başlatıldı. Platformumuzda kullanıcılar sadece bireylere erişimi olmayan girişim fonlarına yatırım yapmakla kalmaz, aynı zamanda yatırımlarını anında nakde çevirebilecektir.HSF geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HSF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHSF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHSF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000