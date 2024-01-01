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HIRO, oyuncuların blok zinciri teknolojisi aracılığıyla gelir elde etmelerini sağlayan bir oyun hizmetidir. Değer değerlendirme ve kayıttan uzlaşmalara kadar, NFT işinin tüm sürecini blok zinciri teknolojisine dayalı olarak hızlı ve şeffaf bir şekilde etkili bir şekilde gerçekleştirir.