HIRO | HRT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HIRO Hızlı Proje Tanıtımı
HIRO, oyuncuların blok zinciri teknolojisi aracılığıyla gelir elde etmelerini sağlayan bir oyun hizmetidir. Değer değerlendirme ve kayıttan uzlaşmalara kadar, NFT işinin tüm sürecini blok zinciri teknolojisine dayalı olarak hızlı ve şeffaf bir şekilde etkili bir şekilde gerçekleştirir.HIRO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HRT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHRT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHRT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000