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Devrim niteliğindeki dijital finans ortamına açılan kapınız olan HotKey'e hoş geldiniz. Burada, modern kripto meraklıları için tasarlanmış uyumlu bir ekosistem içinde, zahmetsiz alım satım yapay zeka destekli içgörülerle birleşiyor. HotKey ile yaptığınız her işlem portföyünüzü geliştirirken aynı zamanda ETH, wTAO ve nihayetinde yerel TAO'dan da kâr getirerek topluluğu zenginleştirir.