Honorswap | HONOR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Honorswap Hızlı Proje Tanıtımı
Honorswap, Binance Akıllı Zinciri üzerinde inşa edilmiş bir defi projesidir.Honorswap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HONOR Token MEXC'de
MEXC Borsası, Honorswap (HONOR) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de HONOR
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Honorswap satın almak veya MEXC HONOR ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Honorswap tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen HONOR vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıHONOR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHONOR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz569,792,622.870014