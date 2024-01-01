HONK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Honk, Solana blok zincirindeki ilk kaz temalı coindir. HONK, "Untitled Goose Game" adlı viral video oyununda yer alan ve patron olmak istemesiyle bilinen cüretkâr bir kazdan esinlenilmiştir.