HONK | HONK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HONK Hızlı Proje Tanıtımı
Honk, Solana blok zincirindeki ilk kaz temalı coindir. HONK, "Untitled Goose Game" adlı viral video oyununda yer alan ve patron olmak istemesiyle bilinen cüretkâr bir kazdan esinlenilmiştir.HONK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHONK
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıHONK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000