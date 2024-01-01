Soul Society geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Soul Society, Soul Bound Tokens (SBTs) kullanan bir Web3.0 sosyal hizmetidir. SBT'leri zincir veri olarak kullanarak kullanıcı merkezli ve şeffaf bir Web 3.0 Sosyal Kimliği oluşturur ve sınırsız genişleme potansiyeli sunar.