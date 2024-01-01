Soul Society | HON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Soul Society Hızlı Proje Tanıtımı
Soul Society, Soul Bound Tokens (SBTs) kullanan bir Web3.0 sosyal hizmetidir. SBT'leri zincir veri olarak kullanarak kullanıcı merkezli ve şeffaf bir Web 3.0 Sosyal Kimliği oluşturur ve sınırsız genişleme potansiyeli sunar.Soul Society geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000