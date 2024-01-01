Homer Simpson | HOMER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Homer Simpson Hızlı Proje Tanıtımı
HOMER, Solana Zinciri üzerinde yer alan bir meme coindir.Homer Simpson geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HOMER Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHOMER
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000,000,000,000