HOLD VIP | HOLD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HOLD VIP Hızlı Proje Tanıtımı
$HOLD, portföyünüzü çeşitlendirmeyi amaçlayan bir projedir. Birlikte $HOLD'u inşa etmek isteyen ve benzer düşünen insanlardan oluşan merkeziyetsiz bir topluluk oluşturmak üzereyiz.HOLD VIP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HOLD Token MEXC'de
MEXC Borsası, HOLD VIP (HOLD) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de HOLD
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Tokenin İngilizce adıHOLD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHOLD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz421,000,000,000,000