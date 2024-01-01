HOLD VIP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

$HOLD, portföyünüzü çeşitlendirmeyi amaçlayan bir projedir. Birlikte $HOLD'u inşa etmek isteyen ve benzer düşünen insanlardan oluşan merkeziyetsiz bir topluluk oluşturmak üzereyiz.