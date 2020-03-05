Handshake geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

El sıkışma, merkezi olmayan işlev değişken adı kaydı, kimlik doğrulama, işlem ve çözümlemeye odaklanan genel bir zincirdir. DNS uyumlu, merkezi olmayan, izinsiz bir adlandırma protokolü benimsenmiştir, burada her bir eş, mevcut sertifika yetkililerine bir alternatif oluşturmak amacıyla kök bölgeyi doğrulamak ve yönetmekten sorumludur.