Handshake | HNS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Handshake Hızlı Proje Tanıtımı
El sıkışma, merkezi olmayan işlev değişken adı kaydı, kimlik doğrulama, işlem ve çözümlemeye odaklanan genel bir zincirdir. DNS uyumlu, merkezi olmayan, izinsiz bir adlandırma protokolü benimsenmiştir, burada her bir eş, mevcut sertifika yetkililerine bir alternatif oluşturmak amacıyla kök bölgeyi doğrulamak ve yönetmekten sorumludur.Handshake geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HNS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHNS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHNS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-03-05
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,040,000,000