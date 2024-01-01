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Hinoki Protocol, DeFi ekosistemindeki çeşitli zorlukları ele almak için tasarlanmış bir merkeziyetsiz finans (DeFi) çözümüdür. Kripto paralardan Nitelikli Fikri Tapulara (NFT) kadar çok çeşitli varlıkları barındıran ve stabil coin borçlanmasını basitleştiren kapsamlı bir borç verme platformu sunarak farklılaşmaktadır. Protokol, kullanıcıların birden fazla platformda gezinmesine veya katı varlık gereksinimlerine uymasına gerek kalmadan çeşitli varlıkları biriktirebileceği, borç alabileceği ve borç verebileceği hepsi bir arada bir platform sağlayarak kullanıcı deneyimini kolaylaştırmayı, varlık çeşitliliğini teşvik etmeyi ve erişilebilirliği artırmayı amaçlamaktadır. Hinoki Protocol, çok yönlü ve kullanıcı dostu bir çözüm sunarak DeFi alanındaki kullanıcıları ve geliştiricileri güçlendirmeyi amaçlamaktadır.