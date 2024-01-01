Hinoki Protocol | HNK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Hinoki Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Hinoki Protocol, DeFi ekosistemindeki çeşitli zorlukları ele almak için tasarlanmış bir merkeziyetsiz finans (DeFi) çözümüdür. Kripto paralardan Nitelikli Fikri Tapulara (NFT) kadar çok çeşitli varlıkları barındıran ve stabil coin borçlanmasını basitleştiren kapsamlı bir borç verme platformu sunarak farklılaşmaktadır. Protokol, kullanıcıların birden fazla platformda gezinmesine veya katı varlık gereksinimlerine uymasına gerek kalmadan çeşitli varlıkları biriktirebileceği, borç alabileceği ve borç verebileceği hepsi bir arada bir platform sağlayarak kullanıcı deneyimini kolaylaştırmayı, varlık çeşitliliğini teşvik etmeyi ve erişilebilirliği artırmayı amaçlamaktadır. Hinoki Protocol, çok yönlü ve kullanıcı dostu bir çözüm sunarak DeFi alanındaki kullanıcıları ve geliştiricileri güçlendirmeyi amaçlamaktadır.Hinoki Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHNK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHNK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz