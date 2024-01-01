HNB Protocol | HNB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HNB Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
H&B Projesi, müşteri hizmetleri sağlarken blok zincir teknolojisini kullanarak tutarlı hizmetler sağlamak amacıyla sağlık işletmesini temel olarak kullanmayı amaçlamaktadır.HNB Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HNB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHNB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHNB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,500,000,000