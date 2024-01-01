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İşte karşınızda yeni meme , Hype Meme Token (HMTT)! Tıpkı Doge Coin gibi, Hype meme token sizi zengin edip gece boyunca coşturmaya kararlı. HMTT, toplam arzdan %10 Token yakacak ve HMTT'nin sürdürülebilirliğini sağlamanın yanı sıra %30 likidite ekleyecek. Ayrıca, Doge ve floki CEO'larının geçmişte yaptıkları gibi bir trend yaratacak. Amacımız HMTT'yi dünya genelinde tüm memelere hükmedecek 10-15 üst düzey cex borsasında listelemektir.