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HUMAN Protocol, çalışanların ve işletmelerin potansiyelini ortaya çıkaran merkeziyetsiz ve otomatikleştirilmiş iş piyasalarının oluşturulmasını desteklemektedir. Protokol, insanların iş talep ettiği ve tamamladığı sistemleri iyileştirmek için tasarlanmıştır. Bunu, işi veya katkıyı tokenleştirerek ve bu işi zincir üstü başlatma, değerlendirme ve ödeme sürecini otomatikleştirerek gerçekleştirir. HUMAN Protocol bu süreçleri otomatikleştirerek mevcut iş piyasalarındaki etkileşimleri önemli ölçüde iyileştirebilir ve blok zincirlerinin sağladığı küresel, izne tabi olmayan mikro ödemelerin mümkün kıldığı yeni piyasaların kilidini açabilir.