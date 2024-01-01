Human | HMT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Human Hızlı Proje Tanıtımı
HUMAN Protocol, çalışanların ve işletmelerin potansiyelini ortaya çıkaran merkeziyetsiz ve otomatikleştirilmiş iş piyasalarının oluşturulmasını desteklemektedir. Protokol, insanların iş talep ettiği ve tamamladığı sistemleri iyileştirmek için tasarlanmıştır. Bunu, işi veya katkıyı tokenleştirerek ve bu işi zincir üstü başlatma, değerlendirme ve ödeme sürecini otomatikleştirerek gerçekleştirir. HUMAN Protocol bu süreçleri otomatikleştirerek mevcut iş piyasalarındaki etkileşimleri önemli ölçüde iyileştirebilir ve blok zincirlerinin sağladığı küresel, izne tabi olmayan mikro ödemelerin mümkün kıldığı yeni piyasaların kilidini açabilir.Human geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHMT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHMT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000