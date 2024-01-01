HIP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

$HIP bir meme tokendir, RWA'yı temel alır ve belirli kullanım durumları vardır. Bununla birlikte coinimizi destekleyen geniş bir NFT topluluğu ve sanatçı topluluğu bulunmaktadır ve HIPPOP uygulaması yeni yayınlanmıştır.