HIP | HIP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HIP Hızlı Proje Tanıtımı
$HIP bir meme tokendir, RWA'yı temel alır ve belirli kullanım durumları vardır. Bununla birlikte coinimizi destekleyen geniş bir NFT topluluğu ve sanatçı topluluğu bulunmaktadır ve HIPPOP uygulaması yeni yayınlanmıştır.HIP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHIP
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz1,250,000,000