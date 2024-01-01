Hiblocks | HIBS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Hiblocks Hızlı Proje Tanıtımı
Hiblocks, kullanıcıların platformla etkileşime girdiklerinde ödüllendirildiği ve kaliteli içeriğin yayılmasını teşvik ettiği Klaytn Blockchain üzerindeki Sosyal Medya Platformudur. Sosyal ağların mevcut para kazanma sistemini merkezden uzaklaştırmayı amaçlayan, blok zinciri kullanan sosyal medya platformudur.Hiblocks geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HIBS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHIBS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHIBS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000,000