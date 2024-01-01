HI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

HI, topluluk tarafından desteklenen hizmetler oluşturmak için blok zinciri teknolojisinden yararlanır. HI üyeleri, bu ekosistemin kilit paydaşlarıdır ve işletme, kârları değil, üyelik değerini en üst düzeye çıkarmaya kendini adamıştır. İlk ürünleri, üyelere sosyal haberleşme aracılığıyla en sorunsuz ödeme deneyimini sağlayan bir dijital cüzdandır.