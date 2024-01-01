HI | HI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HI Hızlı Proje Tanıtımı
HI, topluluk tarafından desteklenen hizmetler oluşturmak için blok zinciri teknolojisinden yararlanır. HI üyeleri, bu ekosistemin kilit paydaşlarıdır ve işletme, kârları değil, üyelik değerini en üst düzeye çıkarmaya kendini adamıştır. İlk ürünleri, üyelere sosyal haberleşme aracılığıyla en sorunsuz ödeme deneyimini sağlayan bir dijital cüzdandır.HI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,916,668,701