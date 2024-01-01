HGHG geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

HUGHUG COIN PROJECT, hak sahiplerinin ve içerik üreticilerinin çıkarlarını korumayı ve NFT teknolojisini kullanarak ürünlerin likiditesini artırmayı amaçlayarak NFT pazarı inşa eden bir projedir.