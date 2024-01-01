Hashflow | HFT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Hashflow Hızlı Proje Tanıtımı
Hashflow, birlikte çalışabilirlik, sıfır işlem farkı ve MEV korumalı işlemler için tasarlanmış merkeziyetsiz bir borsadır.Hashflow geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HFT Token MEXC'de
MEXC Borsası, Hashflow (HFT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de HFT
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Hashflow satın almak veya MEXC HFT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıHFT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHFT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000