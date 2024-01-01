Her.ai geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Her.AI, AIGC tarafından desteklenen dünyanın ilk Web3.0 sanal kız arkadaş platformudur. Kullanıcılar birbirlerini tanımaktan hoşlanmaya ve sonunda kendi yarattıkları avatarları aracılığıyla ruh eşi olmaya doğru yol alırlar. Katılın ve yapay zeka ruh eşinizi bulun!