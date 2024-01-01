Her.ai | HER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Her.ai Hızlı Proje Tanıtımı
Her.AI, AIGC tarafından desteklenen dünyanın ilk Web3.0 sanal kız arkadaş platformudur. Kullanıcılar birbirlerini tanımaktan hoşlanmaya ve sonunda kendi yarattıkları avatarları aracılığıyla ruh eşi olmaya doğru yol alırlar. Katılın ve yapay zeka ruh eşinizi bulun!Her.ai geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HER Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHER
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHER
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000