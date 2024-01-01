HEFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

HeFi projesi, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri sunan ve tıbbi harcamaları etkin bir şekilde yöneten bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla HeFi projesi, yapay zeka, blok zinciri ve dijital sağlık hizmetleri gibi en son teknolojileri aktif olarak kullanarak kullanıcı merkezli hizmetler sunmayı amaçlamaktadır.