HEFI | HEFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HEFI Hızlı Proje Tanıtımı
HeFi projesi, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri sunan ve tıbbi harcamaları etkin bir şekilde yöneten bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla HeFi projesi, yapay zeka, blok zinciri ve dijital sağlık hizmetleri gibi en son teknolojileri aktif olarak kullanarak kullanıcı merkezli hizmetler sunmayı amaçlamaktadır.HEFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHEFI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHEFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000