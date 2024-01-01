Hydranet | HDN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Hydranet Hızlı Proje Tanıtımı
Hydranet, Lightning ve Vector ağı gibi zincir dışı teknolojileri kullanarak ilk Katman 3 DEX'i inşa ediyor.Hydranet geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HDN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHDN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHDN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000