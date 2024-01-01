Hydranet geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Hydranet, Lightning ve Vector ağı gibi zincir dışı teknolojileri kullanarak ilk Katman 3 DEX'i inşa ediyor.