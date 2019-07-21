HyperCash | HC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HyperCash Hızlı Proje Tanıtımı
Hshare (Hcash tarafından verilen belirteç) ana ağı, eski ağ bloğu 938888'den sonra ana ağa geçirilmiştir ve tüm eski ağ HSR varlıkları, 1:1'e göre ana ağ varlığı HC ile değiştirilecektir. HCASH, tüm blok zinciri sistemleri için bağlantı noktası olacak ve farklı blok zinciri sistemleri arasında değer ve bilgilerin serbestçe değiş tokuş edilmesini sağlayacak yeni bir merkezi olmayan, açık kaynaklı, sistemler arası dijital kripto para birimidir. Şu anda, HCASH ana zinciri yükseltildi.Yükseltmeden sonra, "güçlü bağlantı ve çift odak" çift zincirli çift para birimi mekanizması benimsenecek.Orijinal Hshare zinciri resmi olarak HyperCash ana zincirine yükseltilecek ( HC) ve orijinal Hshare zinciri resmi olarak HyperCash ana zincirine (HC) yükseltilecektir.HyperExchange ana zinciri (HX) birlikte çift zincirli bir yapı oluşturur. HC zinciri, kuantum karşıtı özellikleri ve gizlilik korumasını tam olarak gerçekleştirecek, PoW+PoS'un hibrit konsensüsünü destekleyecek ve HyperExchange'e sistemin istikrarını korumak için gereken değer belirteçlerini sağlayacaktır. HyperExchange, blockchain ve blockchain olmayan dağıtılmış defterler (DAG gibi) arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmek için Blockchain Çoklu Tünel Protokolü, Hyper Exchange Ekseni ve Göstergenin üç temel bileşeni aracılığıyla HCASH'a blok zincirler arası değer ara bağlantısı için bir çözüm sağlayacaktır. bilgi akışı ve platformun değeri, çok varlıklı dağıtılmış bir iş uygulaması ekosisteminin inşası için bir temel oluşturur.HyperCash geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı超級現金
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-07-21
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı4.45 USDT
Maksimum Arz84,000,000