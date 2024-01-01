HAVA | HAVA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HAVA Hızlı Proje Tanıtımı
Kozmos Ekosistemi için Kozmik Fayda. Hava Coin, hareketli Cosmos, Osmosis, Juno, Celestia ve Injective ağlarını birbirine bağlayan, DAO'ları, NFT'leri, DApp'leri ve daha fazlasını bir araya getiren birleştirici olarak hizmet vermektedir. Misyonumuz, Cosmos Ekosisteminin kalbine neşe ve yenilik getirmektir.HAVA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HAVA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHAVA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHAVA
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz50,000,000,000,000