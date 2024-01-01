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Kozmos Ekosistemi için Kozmik Fayda. Hava Coin, hareketli Cosmos, Osmosis, Juno, Celestia ve Injective ağlarını birbirine bağlayan, DAO'ları, NFT'leri, DApp'leri ve daha fazlasını bir araya getiren birleştirici olarak hizmet vermektedir. Misyonumuz, Cosmos Ekosisteminin kalbine neşe ve yenilik getirmektir.