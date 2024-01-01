HARD | HARD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HARD Hızlı Proje Tanıtımı
Hard Protocol, zincirler arası bir para piyasasıdır. HARD token, ilk katılımcıları ürünün sürekli gelişimine ve yönetimine katılmaya teşvik etmek için kullanılan Hard Protocol'ün yönetişim tokenidir. Hard Protocol platformu aracılığıyla kullanıcılar BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX ve diğer varlıkları borç vermek ve madencilik yapmak için kullanabilir.HARD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HARD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHARD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHARD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000