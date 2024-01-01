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Hard Protocol, zincirler arası bir para piyasasıdır. HARD token, ilk katılımcıları ürünün sürekli gelişimine ve yönetimine katılmaya teşvik etmek için kullanılan Hard Protocol'ün yönetişim tokenidir. Hard Protocol platformu aracılığıyla kullanıcılar BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX ve diğer varlıkları borç vermek ve madencilik yapmak için kullanabilir.