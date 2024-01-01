HARAMBE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Harambe, 2016 yılında ortaya çıkan ve dünya çapında tanınan bir meme ve birçok kişi tarafından sevilen bir gorildir. Harambe coin, yıldırım hızında işlem hızları ve minimum ücretlerle öne çıkan Solana blok zinciri üzerinde inşa edilmiştir ve kullanıcılara sorunsuz ve uygun maliyetli bir deneyim sunmaktadır.