HAPI Protocol | HAPI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HAPI Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.HAPI Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HAPI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHAPI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHAPI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-03-07
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000