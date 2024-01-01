HistoryDAO | HAO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HistoryDAO Hızlı Proje Tanıtımı
HistoryDAO, dünyanın Web3 üzerinde tarihi kaydettiği yerdir.
Web3 topluluğu, tarihi ve güncel olayları, değişmeden ve tereddütsüz bir şekilde, HistoryNFT'ler olarak koruyarak, blok zincirinde değişmez bir şekilde piyasaya sürmek için HistoryDAO platformunda bir araya geliyor.
Blok zinciri ve NFT teknolojisiyle tarihin merkeziyetsizliği ve demokratikleşmesi sizin tarafınızdan, DAO, yani insanlar tarafından yönetilir.
HistoryDAO ve HistoryNFT'ler ile her gün dünyanın dört bir yanında ortaya çıkan dünyamızı yazın, kaydedin, analiz edin, kararlaştırın ve piyasaya sürün.HistoryDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HAO Token MEXC'de
MEXC Borsası, HistoryDAO (HAO) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de HAO
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak HistoryDAO satın almak veya MEXC HAO ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıHAO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHAO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000