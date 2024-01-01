HistoryDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

HistoryDAO, dünyanın Web3 üzerinde tarihi kaydettiği yerdir. Web3 topluluğu, tarihi ve güncel olayları, değişmeden ve tereddütsüz bir şekilde, HistoryNFT'ler olarak koruyarak, blok zincirinde değişmez bir şekilde piyasaya sürmek için HistoryDAO platformunda bir araya geliyor. Blok zinciri ve NFT teknolojisiyle tarihin merkeziyetsizliği ve demokratikleşmesi sizin tarafınızdan, DAO, yani insanlar tarafından yönetilir. HistoryDAO ve HistoryNFT'ler ile her gün dünyanın dört bir yanında ortaya çıkan dünyamızı yazın, kaydedin, analiz edin, kararlaştırın ve piyasaya sürün.