HANDY | HANDY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HANDY Hızlı Proje Tanıtımı
HANDY is a blockchain-based game platform that provides various services and contents in DeFi, NFT, P2E, and more. HANDY currently provides these two great services HandyPick and King of Planets. HANDY will have more services later and expand its ecosystem continuously.HANDY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HANDY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHANDY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHANDY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000