Hamburglar | HAMBURGLAR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Hamburglar Hızlı Proje Tanıtımı
HAMBURGLAR'ın büyüleyici evrenine hoş geldiniz! Hepimizin ortak bilincinde yer etmiş bir karakterden esinlenen HAMBURGLAR, toplam 10.000.000 token arzıyla sınırlı, kendine özgü bir kripto para birimi olarak ortaya çıkıyor. Arbitrum blok zincirine bağlı olarak, hızlı ve uygun maliyetli işlemler sağlar. Amacımız, HAMBURGLAR'a adanmış dinamik ve gelişen bir topluluğu beslemektir. Dünya çapında mutluluğu ve iletişimi teşvik eden olağanüstü bir kripto para biriminin gelişimine dahil olarak katkıda bulunun. HAMBURGLAR'a merhaba deyin!Hamburglar geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HAMBURGLAR Token MEXC'de
MEXC Borsası, Hamburglar (HAMBURGLAR) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de HAMBURGLAR
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Hamburglar satın almak veya MEXC HAMBURGLAR ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Hamburglar tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen HAMBURGLAR vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıHAMBURGLAR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHAMBURGLAR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000