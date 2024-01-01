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HAMBURGLAR'ın büyüleyici evrenine hoş geldiniz! Hepimizin ortak bilincinde yer etmiş bir karakterden esinlenen HAMBURGLAR, toplam 10.000.000 token arzıyla sınırlı, kendine özgü bir kripto para birimi olarak ortaya çıkıyor. Arbitrum blok zincirine bağlı olarak, hızlı ve uygun maliyetli işlemler sağlar. Amacımız, HAMBURGLAR'a adanmış dinamik ve gelişen bir topluluğu beslemektir. Dünya çapında mutluluğu ve iletişimi teşvik eden olağanüstü bir kripto para biriminin gelişimine dahil olarak katkıda bulunun. HAMBURGLAR'a merhaba deyin!