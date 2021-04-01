Hacken Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Hacken, kripto borsaları, paylaşım ekonomisi işletmeleri, devlet kurumları, havayolları vb. gibi müşterilerin ihtiyaçlarına hizmet eden lider bir siber güvenlik danışmanlık hizmetleri sağlayıcısıdır. Hacken Token, Hacken Ekosistemi ile faaliyetlerin çoğuna güç veren yerel bir tokendir. Hacken Token, indirimli HackenAI abonelik ücretlerinin yanı sıra kurumsal ve kripto borsaları siber güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere Hacken Ekosistemi içinde ek hizmetler satın almak için kullanılabilir.