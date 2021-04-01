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Hacken Token | HAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Hacken Token Hızlı Proje Tanıtımı

Hacken, kripto borsaları, paylaşım ekonomisi işletmeleri, devlet kurumları, havayolları vb. gibi müşterilerin ihtiyaçlarına hizmet eden lider bir siber güvenlik danışmanlık hizmetleri sağlayıcısıdır. Hacken Token, Hacken Ekosistemi ile faaliyetlerin çoğuna güç veren yerel bir tokendir. Hacken Token, indirimli HackenAI abonelik ücretlerinin yanı sıra kurumsal ve kripto borsaları siber güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere Hacken Ekosistemi içinde ek hizmetler satın almak için kullanılabilir.
Hacken Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

HAI Token MEXC'de

MEXC Borsası, Hacken Token (HAI) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de HAI alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Hacken Token satın almak veya MEXC HAI ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Hacken Token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen HAI vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıHAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-04-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
HAI Fiyat HesaplayıcıHacken Token Satın Alma

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