Planet Hares | HAC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Planet Hares Hızlı Proje Tanıtımı
Planet Hares, blok zincir teknolojisi ve eğlence kültürüne dayalı Web3 projelerini güçlendiren bir metaverse ekosistem platformudur. Çeşitli toplulukları ve kuruluşları entegre ederek, eğlence uygulamaları senaryoları ve hizmetleri sağlayarak çok çeşitli ve açık bir metaverse oluşturmayı amaçlamaktadır.Planet Hares geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HAC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHAC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHAC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000