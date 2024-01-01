Planet Hares geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Planet Hares, blok zincir teknolojisi ve eğlence kültürüne dayalı Web3 projelerini güçlendiren bir metaverse ekosistem platformudur. Çeşitli toplulukları ve kuruluşları entegre ederek, eğlence uygulamaları senaryoları ve hizmetleri sağlayarak çok çeşitli ve açık bir metaverse oluşturmayı amaçlamaktadır.