GZONE | GZONE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GZONE Hızlı Proje Tanıtımı
Paragon blok zinciri oyun platformu olmanın yanı sıra, #GAMEZONE topluluğuna ödül bolluğuyla birlikte sayısız fırsat sunuyor. Ezber bozan yeni oyun sürümlerinden, oyun tokenlerinden ve NFT'lerden, oyna ve kazan fırsatlarından, burslardan, avantajlı eğitimlerden ve ÇOK DAHA FAZLASINDAN hemen yararlanın!GZONE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GZONE Token MEXC'de
MEXC Borsası, GZONE (GZONE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de GZONE
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak GZONE satın almak veya MEXC GZONE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için GZONE tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen GZONE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıGZONE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGZONE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000