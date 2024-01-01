GYA | GYA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GYA Hızlı Proje Tanıtımı
Goya Marketplace, kullanıcıların Binance Smart Chain (BSC), Bitcoin, Ethereum ve Solana dahil olmak üzere çeşitli blok zinciri ağlarında nitelikli fikri tapuları (NFT'ler) almasını, satmasını ve takas etmesini sağlayan merkeziyetsiz, çok zincirli bir NFT pazarıdır. Goya Marketplace, sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunarak kullanıcıların NFT'leri kolaylıkla alıp satmasına olanak tanırken en üst düzeyde güvenlik ve şeffaflık sağlar.GYA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GYA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGYA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz--