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Goya Marketplace, kullanıcıların Binance Smart Chain (BSC), Bitcoin, Ethereum ve Solana dahil olmak üzere çeşitli blok zinciri ağlarında nitelikli fikri tapuları (NFT'ler) almasını, satmasını ve takas etmesini sağlayan merkeziyetsiz, çok zincirli bir NFT pazarıdır. Goya Marketplace, sorunsuz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunarak kullanıcıların NFT'leri kolaylıkla alıp satmasına olanak tanırken en üst düzeyde güvenlik ve şeffaflık sağlar.