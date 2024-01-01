GyroX | GX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GyroX Hızlı Proje Tanıtımı
GyroX, Web3'teki ilk CDS (Kredi Temerrüt Takası) platformudur. Herhangi bir alanda yüksek riskli ancak küçük olasılıklı olayları hedge etmeyi amaçlamaktadır.GyroX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000