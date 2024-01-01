GyroX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GyroX, Web3'teki ilk CDS (Kredi Temerrüt Takası) platformudur. Herhangi bir alanda yüksek riskli ancak küçük olasılıklı olayları hedge etmeyi amaçlamaktadır.