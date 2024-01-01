Greever geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GREEVER, D2E (Drive to Earn) temelinde Game-Fi ve Social-Fi unsurlarının birleşimini içeren bir Web3 uygulamasıdır. GREEVER, modern toplumun temel ulaşım aracı olan otomobiller için tasarlanmıştır.