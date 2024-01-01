Greever | GVL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Greever Hızlı Proje Tanıtımı
GREEVER, D2E (Drive to Earn) temelinde Game-Fi ve Social-Fi unsurlarının birleşimini içeren bir Web3 uygulamasıdır. GREEVER, modern toplumun temel ulaşım aracı olan otomobiller için tasarlanmıştır.Greever geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GVL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGVL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGVL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000