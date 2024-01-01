GUILD | GUILD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GUILD Hızlı Proje Tanıtımı
BlockchainSpace, oyna kazan loncalarının meta evren deposunda ölçeklenmesini sağlar. Oyun topluluklarını güçlendirmek amacıyla araçlar geliştirir ve oyna-kazan ekosistemindeki ekonomik fırsatları belirlemek için akademiler işletir.GUILD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGUILD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGUILD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000