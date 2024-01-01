GUI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Gui Inu, topluluk hibeleri aracılığıyla Yaratıcı yenilikleri teşvik etmeyi ve ödüllendirmeyi amaçlayan, eğlenceli bir ortam, yüksek katılım ve arkadaşlık kültürünü teşvik eden, Aptos'un en iyi topluluk tokenidir. Aptos ekosistemine kusursuz bir şekilde entegre olma, çeşitli kullanım alanlarının büyümesini destekleme ve ekosistemde sürekli bir canlılık sağlama amacı güder.