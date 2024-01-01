GUI | GUI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GUI Hızlı Proje Tanıtımı
Gui Inu, topluluk hibeleri aracılığıyla Yaratıcı yenilikleri teşvik etmeyi ve ödüllendirmeyi amaçlayan, eğlenceli bir ortam, yüksek katılım ve arkadaşlık kültürünü teşvik eden, Aptos'un en iyi topluluk tokenidir. Aptos ekosistemine kusursuz bir şekilde entegre olma, çeşitli kullanım alanlarının büyümesini destekleme ve ekosistemde sürekli bir canlılık sağlama amacı güder.GUI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GUI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGUI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıGUI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz777,777,777,777