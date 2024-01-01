GTCOIN | GTCOIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GTCOIN Hızlı Proje Tanıtımı
GAMETREE COIN, büyük ölçekli MMORPG üzerindeki meta evren NFT'sinin dünyadaki ilk uygulamasıdır.GTCOIN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GTCOIN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGTCOIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGTCOIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000