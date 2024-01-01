Gitcoin | GTC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Gitcoin Hızlı Proje Tanıtımı
Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.Gitcoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GTC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGTC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGTC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000