GT Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Gelişmiş Web3 yapay zeka uygulama teknolojisinden yararlanan GT Protocol, CeFi, DeFi ve NFT piyasalarında yapay zeka portföy yönetimi, yapay zeka alım satımı ve yatırımlarına devrim niteliğinde bir yaklaşım getiriyor. Sofistike yatırım stratejilerini geniş bir kitle için erişilebilir hale getirmektedir.