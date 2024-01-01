GT Protocol | GTAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GT Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Gelişmiş Web3 yapay zeka uygulama teknolojisinden yararlanan GT Protocol, CeFi, DeFi ve NFT piyasalarında yapay zeka portföy yönetimi, yapay zeka alım satımı ve yatırımlarına devrim niteliğinde bir yaklaşım getiriyor. Sofistike yatırım stratejilerini geniş bir kitle için erişilebilir hale getirmektedir.GT Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GTAI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGTAI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGTAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz75,000,000