GSYS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Genesys platformu, kripto birimi işlemleri ve NFT'ler için en hızlı, en ölçeklenebilir ve düşük tüketimli ürün ve hizmetleri oluşturmak için DeFi-Blok Zincir teknolojisini topluluk odaklı çözümlerle birleştirir.