GSYS | GSYS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GSYS Hızlı Proje Tanıtımı
Genesys platformu, kripto birimi işlemleri ve NFT'ler için en hızlı, en ölçeklenebilir ve düşük tüketimli ürün ve hizmetleri oluşturmak için DeFi-Blok Zincir teknolojisini topluluk odaklı çözümlerle birleştirir.GSYS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GSYS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGSYS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGSYS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz33,000,000