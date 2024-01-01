GameSwift geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GameSwift, zkEVM teknolojisine dayanan modüler bir blok zinciridir. GameSwift, oyun platformuyla birlikte oyunlar, oyuncular ve Web3 yatırımcıları için kapsamlı ve kullanıcı dostu bir çözüm sunmaktadır. Platform, GameSwift ekosistemindeki tüm oyunlardan ve oyunculardan değer kazanan birleşik bir tokene sahiptir.