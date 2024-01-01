GameSwift | GSWIFT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GameSwift Hızlı Proje Tanıtımı
GameSwift, zkEVM teknolojisine dayanan modüler bir blok zinciridir. GameSwift, oyun platformuyla birlikte oyunlar, oyuncular ve Web3 yatırımcıları için kapsamlı ve kullanıcı dostu bir çözüm sunmaktadır. Platform, GameSwift ekosistemindeki tüm oyunlardan ve oyunculardan değer kazanan birleşik bir tokene sahiptir.GameSwift geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GSWIFT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGSWIFT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGSWIFT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,396,500,000