GST geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

"STEPN, eğlenceli sosyal öğeler ve oyunlaştırma tasarımına sahip Web3 üzerinde çalışan bir uygulamadır. NFT Sneakers ile donatılan kullanıcılar - GST kazanmak için açık havada yürüyebilir, jog atabilir ve koşabilir, böylece seviye atlamakta ya da yeni Sneakers'lar mintlenirken kullanılabilecektir. Oyuncu, NFT Sneakers'ları uygulama içi pazarda kiralayabilir ya da satabilir. Kullanıcıların GST kazançları, yerleşik bir takas işlevine sahip olan uygulama içi cüzdanda saklanır."