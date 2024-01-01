GST | GST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GST Hızlı Proje Tanıtımı
"STEPN, eğlenceli sosyal öğeler ve oyunlaştırma tasarımına sahip Web3 üzerinde çalışan bir uygulamadır. NFT Sneakers ile donatılan kullanıcılar - GST kazanmak için açık havada yürüyebilir, jog atabilir ve koşabilir, böylece seviye atlamakta ya da yeni Sneakers'lar mintlenirken kullanılabilecektir.
Oyuncu, NFT Sneakers'ları uygulama içi pazarda kiralayabilir ya da satabilir. Kullanıcıların GST kazançları, yerleşik bir takas işlevine sahip olan uygulama içi cüzdanda saklanır."GST geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GST Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGST
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum ArzSınırsız