Triathon geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Triathon, Dapps için güvenlik algılama hizmetleri sağlamaya odaklanan yapay zeka destekli bir sözleşme algılama platformudur. Triathon, proje kurucularına ve token sahiplerine, bireyin teknolojide bir geçmişi olup olmadığına bakılmaksızın, tüm yaşam döngüleri boyunca kripto projelerinin test ve denetim sürecini yürütme yeteneği sağlamayı amaçlamaktadır.