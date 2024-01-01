GROOVE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GrooveUP, müzik endüstrisindeki bozulmanın bir sonraki bölümünü güçlendirecek merkeziyetsiz bir müzik platformudur. GrooveUP, Rotten Tomato'nun filmler/sinemalar için yaptığını MÜZİK için yapıyor.