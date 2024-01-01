GROOVE | GROOVE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GROOVE Hızlı Proje Tanıtımı
GrooveUP, müzik endüstrisindeki bozulmanın bir sonraki bölümünü güçlendirecek merkeziyetsiz bir müzik platformudur. GrooveUP, Rotten Tomato'nun filmler/sinemalar için yaptığını MÜZİK için yapıyor.GROOVE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGROOVE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz1,000,000,000